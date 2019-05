Een Hemelvaartsweekend boordevol leuke activiteiten

Voorjaarsbraderie Steenwijk

Vrijdag wordt in de binnenstad van Steenwijk de traditionele voorjaarsbraderie gehouden. Van 10.00 tot 18.00 uur staan er in de winkelstraten meer dan 100 kramen. Zowel de plaatselijke winkeliers als marktkooplieden vanuit heel het land bieden hun waar aan. Het is dé gelegenheid om te struinen, te snuffelen en gezellig te vertoeven in de sfeervolle vestingstad. Voor de kinderen is er een groot speelparadijs op de Markt.

Voorjaarsbraderie (Foto: Pixabay)

Kroezeboomfeesten Fleringen

Van vrijdag t/m zondag is het feest in Fleringen tijdens de jaarlijks terugkerende 'Kroezeboomfeesten'. Het feest in het weekend na Hemelvaart zal dit jaar wederom worden gehouden in het weiland bij het kruispunt van Fleringen. Een prachtig feestterrein waar iedereen van harte welkom is.

Kroezeboomfeesten (Foto: Facebook Kroezeboomfeesten)

Dêurstapperstocht Engbertdijksvenen

Zaterdag is er alweer de voor de 9e keer de Dêurstapperstocht, georganiseerd door de Vriezenveense Wandelvereniging. Dit keer is de start weer als vanouds, in Kloosterhaar. Dat betekent dus dat er weer prachtige routes zijn uitgezet in de Engbertdijksvenen, een duizend hectare groot, nog actief hoogveengebied, tussen Sibculo, Kloosterhaar en Bruinehaar, met heide en vennen.

Engbertsdijkvenen (Foto: RTV Oost)

Lentewandeling in Zwolle

Zaterdag is er ook een lentewandeling in Zwolle! Tijdens deze wandeling van 12 kilometer kun je genieten van de prachtige omgeving van Zwolle. Vervolgens word je heerlijk in de watten gelegd met een high tea. Kortom, een heerlijk dagje uit om gezellig samen te beleven, bijvoorbeeld met je vriendinnen, zussen, wandelmaatjes of buurvrouw. We wandelen door de groene en waterrijke omgeving van Zwolle. Met elkaar gaan we verschil maken door in beweging te komen voor kwetsbare vrouwen die geholpen worden bij Terwille en Stichting De Hoop.

Lentewandeling met high tea (Foto: Pixabay)

Heerlijck Diepenheim

Zondag is de Heerlijcke Markt in Diepenheim. Het is een ongedwongen markt, waar een divers, creatief en gevarieerd aanbod te vinden is. Een markt die staat voor gezelligheid, ambachtelijkheid, creativiteit en duurzaamheid. Waar jong en oud iets van zijn/of haar gading kan vinden en elkaar kan inspireren. De Heerlijcke Markt Diepenheim biedt ook ruimte aan kunstenaars en creatievelingen om zich aan het publiek te vertonen.

Heerlijck Diepenheim (Foto: Pixabay)

