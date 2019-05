Na explosie in stal mixt melkveehouder uit Markelo de mest niet meer

De koeienstal in Markelo is leeg na het ongeluk (Foto: Chantal Everaardt)

Melkveehouder Joan ter Weele uit Markelo verwacht dat zijn koeien nog voor de zomervakantie terugkeren in de stal waar in februari een explosie plaatsvond tijdens het mixen van mest. Negentien koeien overleden als gevolg van de explosie, drie zijn nog ziek. Joans vader Freek kwam met de schrik vrij. In de 'nieuwe' stal wordt de mest straks niet gemixt maar belucht. "Veiliger voor ons en voor de koeien", verklaart Ter Weele.

De bestaande mestkelder onder de stal werd deze week goedgekeurd en ook de rest van de stal is bouwtechnisch in orde. Binnenkort wordt begonnen met de aanleg van een nieuwe emissievrije stalvloer, een omstreden vloersysteem. Onder meer de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt dergelijke vloeren gevaarlijk. Bij Ter Weele zijn ze vanwege de vergunning verplicht opnieuw zo'n vloer in de stal te leggen.

"Beluchten is veiliger"

Uit veiligheidsoogpunt had melkveehouder Joan ter Weele liever gezien dat hij een andere vloer in de stal mocht leggen. Om de veiligheid voor mens en dier toch te kunnen garanderen, gaat het melkveebedrijf niet opnieuw de mest mixen. "In plaats daarvan gaan we beluchten", zegt de boerenzoon. "Dat is veiliger. Met beluchten komen er andere bacteriën in de mest. Ook ontstaat er minder methaan en minder ammoniak."

De beluchtingsinstallatie heeft ten opzichte van een mixer één groot nadeel: het prijskaartje. Een mixer koop je voor een paar duizend euro. De beluchtingsinstallatie kost een veelvoud daarvan. Dat geld is voor eigen rekening. "Er is geen subsidiepotje voor. Maar onze eigen veiligheid en die van onze koeien gaat boven alles."

Over een paar weken is de stal gereed en mogen de koeien terugkeren. Joan ter Weele verwacht dat de koeien de eerste dagen in de stal onrustig zullen zijn. "Een paar weken geleden waren ze hier aan het slopen en toen viel er iets met een luide klap op de grond. Daar schrokken de ze van. De schrik zit er nog in."

De explosie en de nasleep

De Markelose melkveehouder is vrijdag te gast op een bijeenkomst van de NMV in Ouderkerk aan de Amstel. Hij gaat daar vertellen over zijn ervaringen met de emissie vrije stalvloer, de explosie en de nasleep daarvan.

Zoals vermeld vindt de NMV de dichte stalvloeren gevaarlijk. De boerenbond wil dat er wordt gestopt met de uitrol van dit soort stalvloeren tot de veiligheid van boeren en koeien gegarandeerd kan worden.