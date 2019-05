FC Twente haalt Spanjaard Julio Pleguezuelo van Arsenal binnen

Pleguezuelo over zijn nieuwe club: "Het voelt goed hier nu te zijn, in dit prachtige stadion bij deze mooie club. Het contact met FC Twente is afgelopen tijd vrij snel gegaan en ik kijk er naar uit om hier straks te spelen. Aitor en Javier Espinosa ken ik van mijn tijd bij Barcelona en het is mooi om samen met hen te spelen."

Langer op de radar

Technisch directeur Ted van Leeuwen is blij met de aanwinst: "FC Twente is opgetogen dat Julio voor de vervolgstap in zijn carrière voor ons gekozen heeft. Hij had meerdere mogelijkheden. De wijze waarop hij verdedigt past perfect in ons spelconcept. We hadden Julio al langer op de radar, maar zijn contract met Arsenal liep nog door tot het einde van het seizoen."

Passie

"Hij viel op in de periode waarin hij was uitgeleend aan Gimnastic de Tarragona. Julio maakte diepe indruk door alle spitsen quasi achteloos uit te schakelen. Hij is niet de langste, maar verdedigt vooruit met een passie die aan Bruno Uvini doet denken. Bovendien is hij goed aan de bal en past derhalve perfect in het spel zoals we dat voor ogen hebben. Julio is gevormd in de jeugdopleiding van FC Barcelona en heeft zijn opleiding bij Arsenal voortgezet. Het behoeft geen betoog dat dit een uitstekende basis is. In Nederland hoopt hij zich als eerste elftal speler verder te ontwikkelen."

Carrière

De op Mallorca geboren Pleguezuelo speelde in de jeugd voor topclubs Espanyol, Atlético Madrid en FC Barcelona. Op zestienjarige leeftijd maakte hij de overstap naar Arsenal en speelde daar de afgelopen seizoenen in de jeugd. Van 2016 tot 2018 kwam Pleguezuelo op huurbasis uit voor Mallorca en Gimnastic de Tarragona.

Verhaegh ook naar Enschede?

FC Twente zou ook interesse hebben in Paul Verhaegh. De ervaren verdediger wil na 8,5 jaar in Duitsland te hebben gespeeld, graag willen terugkeren naar Nederland, weet De Telegraaf. In Duitsland speelde de drievoudig international voor Augsburg en Wolfsburg. Naast Twente zouden ook AZ en FC Groningen interesse hebben. De rechtsback is transfervrij.