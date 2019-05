Windesheim-student gaat voor titel 'Mooiste man van Nederland'

Bart is 21 jaar en studeert bedrijfskunde aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daarnaast speelt hij op hoog niveau waterpolo bij Swol 1894. Zijn droom ligt op een heel ander vlak. Hij wil graag model worden. Een paar maanden geleden stuurde hij professionele foto's van zichzelf naar meerdere modellenbureau's.

Selectie

Als reactie kreeg hij een uitnodiging om mee te doen aan de selectieronde van de Mister International Netherlands verkiezing. Dat is een verkiezing om modellen met een bepaalde visie, passie of missie een podium te geven. Hij kwalificeerde zich voor de finale. De winnaar van deze verkiezing is automatisch genomineerd voor de internationale titel. Die verkiezingen worden gehouden in Las Vegas in de Verenigde Staten, of in een Aziatisch land.

Sport

Volgens Bart draait het bij deze verkiezingen niet zozeer om schoonheid van buiten. Het gaat vooral ook hoe iemand zich presenteert en met wat voor boodschap hij naar buiten komt.

Bart vindt het belangrijk dat mensen naast hun studie of werk ook wat doen aan sport. Hij is zelf geregeld in de sportschool te vinden. En hij traint meerdere keren per week met zijn waterpoloteam. Daarnaast is Bart coach bij een groep waterpolo-junioren. Het gaat om kinderen tot zo'n twaalf jaar.

Finale

De finale van de landelijke misterverkiezing is op vrijdag 28 juni. Alle finalisten zullen binnenkort worden gepresenteerd via de website van deze verkiezing.