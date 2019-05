Seizoen Heracles zit erop na tweede nederlaag tegen FC Utrecht in play-offs

Voor Heracles Almelo zit het seizoen erop. De ploeg verloor vanavond ook de tweede wedstrijd in de halve finales van de play-offs om Europees voetbal van FC Utrecht. In de Domstad werd het 3-0. Zaterdag had Utrecht in Almelo al met 2-0 gewonnen.

In de eerste twintig minuten van de wedstrijd gebeurde er weinig in Utrecht. Kuwas probeerde het twee keer van afstand, maar schoot over en voorlangs. Daarna kwam het duel los. Na 22 minuten was Dalmau wel dichtbij. Hij kreeg de bal in de voeten van Utrecht-middenvelder Strieder, maar vond doelman Jensen op zijn pad.

Kansen, geen doelpunten

Aan de andere kant bracht Van den Buijs glijdend redding op een inzet van de vrijstaande Boussaid. Even later kopte Breukers bijna in eigen doel, maar was Blaswich alert. Jensen bracht namens Utrecht knap redding op een schot van Kuwas uit een fraaie counter. Invaller Bahebeck van Utrecht schoot kort daarna naast het doel van Blaswich. Het bleef doelpuntloos in de eerste helft.

Gustafson scoort

Tien minuten na rust leek het beslist in Utrecht. Gustafson mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Knoester op Dessers en faalde niet. Het was de 1-0 en in totaal dus de 3-0. Heracles had nog ruim een half uur om drie keer te scoren. Het was echter Utrecht dat een grote kans op de beslissing kreeg. Kerk kwam alleen voor Blaswich, maar de doelman bracht redding.

Definitieve beslissing

Tien minuten voor het einde was het definitief gedaan. Bahebeck schoot na een fraaie aanval de 2-0 binnen. Utrecht kreeg daarna nog wat kansen op meer. En in de laatste minuut kwam dat er ook nog. Bahebeck schoot zijn tweede binnen.

Finale

Utrecht speelt in de finale tegen de winnaar van de strijd tussen Vitesse en FC Groningen. Laatstgenoemde verdedigt vanavond in Arnhem een 2-1 voorsprong.

FC Utrecht - Heracles Almelo 3-0

1-0 Gustafson (57/strafschop)

2-0 Bahebeck (80)

3-0 Bahebeck (90)

Arbiter: Lindhout

Geel: Knoester

FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Bergström, Janssen, Gavory; Bazoer (Bahebeck/23), Strieder, Gustafson; Kerk (Van der Maarel/75), Dessers, Boussaid (Görtler/46).

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers (Van der Water/69), Droste (Van Hintum/29), Van den Buijs, Knoester, Czyborra; Osman, Merkel (Konings/76); Kuwas, Dalmau, Dos Santos.

