Knaken voor Kruudmoes afl. 2: op zoek naar Europees geld in Overijssel

Over twee dagen is het zover: de verkiezingen voor het Europees Parlement. En nee, dat is geen ver-van-mijn-bedshow. Europa heeft wel degelijk invloed in onze provincie, alleen dat is niet altijd zichtbaar. Veel projecten, gemeenten en gebieden in Overijssel zijn afhankelijk van wet- en regelgeving of geld uit Europa. In Knaken voor Kruudmoes onderzoekt verslaggever Anne Slegten waar dat EU-geld terecht komt.