'Zelf een zorgplan opstellen, dat klinkt makkelijker dan het is'

Zelf nadenken over hoe je de zorg georganiseerd wilt hebben voor het moment komt dat je hulpbehoevend bent. Dat is moeilijker dan minister De Jonge aangeeft na zijn gesprek met een chirurg van het ZGT in Almelo, stelt Lieneke Bolhuis van Stichting Informele Zorg Twente. Mantelzorgers zouden samen met zorginstellingen daar over in gesprek moeten gaan, maar in de praktijk is dat lastig.

De stichting voor mantelzorgers reageert hiermee op de uitspraken van minister De Jonge van Volksgezondheid. Die sprak gisteravond met chirurg Tim Verhagen van het ziekenhuis ZGT in Almelo over uitdagingen in de zorg.

Verhagen zette in maart een bericht op Twitter waarin hij zijn verbazing uitte over een patiënt die al honderd dagen onterecht in het ziekenhuis lag, omdat er geen plek was in de gespecialiseerde verpleegzorg. Hij nodigde de minister uit om hier over in gesprek te gaan. Dat was dus gisteravond.

Mantelzorg

"Zorg dat er al op tijd wordt nagedacht, maar help de mantelzorger daar ook bij, in de werkelijkheid is er een wirwar aan regels en wetten. Dat is heel moeilijk."

In Overijssel Vandaag vertelt Bolhuis over de kansen en uitdagingen die er liggen als er straks meer zorgbehoevende mensen komen, omdat mensen steeds langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen.