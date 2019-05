Landstede Basketbal onderuit in eerste duel finale om landstitel

De Zwollenaren pakten in het eerste kwart een voorsprong van vijf punten: 18-13. Bij rust was die voorsprong uitgebreid naar zeven punten: 37-30. Noah Dahlman was daarbij de grote man met twintig punten. Na het derde kwart was de voorsprong zo goed als verdwenen: 48-47. Landstede pakte in de laatste tien minuten wel weer een voorsprong, maar Donar kwam opnieuw terug. Het werd 63-65 en daarna kwam de thuisploeg niet meer op voorsprong. In de laatste seconden werd het 69-72 en dat was ook de eindstand.

Programma

Donderdag is de tweede wedstrijd in Groningen, zondag de derde en volgende week dinsdag de vierde. Als er dan nog geen beslissing is gevallen, volgen er nog een vijfde en mogelijk zesde en zevende duel om de titelstrijd te beslissen.