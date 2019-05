Frank Wormuth na einde seizoen: "Ik ben trots op deze ploeg"

Het eerste seizoen als trainer van Heracles Almelo zit erop voor Frank Wormuth. Ondanks de nederlaag bij FC Utrecht en daarmee de uitschakeling in de play-offs was hij positief over het seizoen.

"Ik ben trots op deze ploeg. We hebben fantastisch seizoen gehad met een knappe zevende plek. We moeten accepteren dat we in de laatste twee wedstrijden even hebben geroken aan de overwinning, maar die niet gepakt hebben. Utrecht was slimmer en individueel beter en dat konden we met teamwork niet compenseren."

Systeem aangepast

"Vandaag hebben we het systeem aangepast en de manier waarop we speelden. In de eerste helft zag je dat ze daar problemen mee hadden en als je dat voor het seizoen zou hebben gezegd, dat Utrecht problemen met ons zou hebben, zou dat onmogelijk worden geacht."

Spelers ontwikkelen en verkopen

Wormuth kijkt ook alvast vooruit naar komend seizoen. Daarin moet hij het sowieso doen zonder Brandley Kuwas en mogelijk vertrekken Adrian Dalmau en Kristoffer Peterson ook nog: "Als spelers bij een club als Heracles goed presteren, zijn er altijd clubs die ze in de gaten houden. Toen ik hier kwam werd me gezegd dat we spelers moeten laten ontwikkelen en ze verkopen. Als Dalmau 19 doelpunten maakt en er is een club die hem wil hebben, dan ben ik trots om dit seizoen met hem te hebben gewerkt en dan kijken we naar nieuwe spelers." Over zijn eigen aanblijven is hij duidelijk: "Geen twijfel mogelijk."