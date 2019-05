Hardenbergse raad geeft fiat voor komst zeven zonneparken

De zeven zonneparken mogen in Hardenberg komen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde dinsdagavond in met het plan. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Er werd urenlang over het zonneparkenplan gediscussieerd, maar het huidige plan komt ter inzage te liggen.

Zonneparken zijn grote stukken grond waarop duizenden zonnepanelen worden geïnstalleerd. Er is veel interesse in de aanleg van dergelijke parken omdat veel gemeenten een voorschot willen nemen op de doelstellingen van de rijksoverheid, om Nederland in 2050 energieneutraal te krijgen. Zo ook in Hardenberg.

Geen ruimte

In 2016 besloot de gemeenteraad nog dat er geen ruimte is voor zonneparken, maar drie jaar lijkt dat ineens heel anders te liggen. De raad wil zeven zonneparken laten aanleggen in de gemeente. Stukken landbouwgrond moeten dan worden opgeofferd voor het opwekken van energie.

Volgens een raadsvoorstel uit 2018 kan Hardenberg op experimentele basis zo'n 60 hectare aanwijzen voor de bouw van zonneparken. Maar nu het zover is en de plannen ter goedkeuring liggen, is er weerstand.

Eerder besproken

Twee weken geleden werden de zonneparken ook al besproken in de raad. Toen was er veel publiek aanwezig dat emotioneel reageerde. Het project druist in tegen het bestemmingsplan van zowel de gemeente als provincie en tegen de wil van veel Hardenbergers.