Twentse gemeenten dreigen te stoppen met Soweco

De gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden hebben de sociale werkvoorziening gezamenlijk uitbesteed aan Soweco. Maar veranderende wetgeving, minder instroom van nieuwe mensen en grote zorgen over alle opgaven binnen het Sociaal Domein zijn voor de gemeenten aanleiding om verder te kijken.

“Als gemeenten zijn we ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor het Sociaal Domein, waar de Wet sociale werkvoorziening onderdeel van is. Daarom is het belangrijk dat we nu de in kaart brengen wat we willen bereiken en hoe we dat in de toekomst op de meest verstandige manier kunnen organiseren”, stelt het Dagelijks Bestuur van Soweco, waarin zes wethouders namens de gemeenten zitting hebben.

“De vraag die op tafel ligt is of dat in de toekomst zo moet blijven. We gaan nu in kaart brengen of deze opdracht per gemeente efficiënter en beter kan worden georganiseerd en uitgevoerd. Net zoals dat nu bijvoorbeeld met andere thema’s uit het Sociaal Domein, zoals jeugdzorg, ook gaande is.”

Baanzekerheid voor mensen

Wat de gemeenten betreft gaat het in de eerste plaats over de toekomst van de mensen die vanuit de gemeente werken bij Soweco. “Vrijwel allemaal mensen die door een beperking aangepast werk doen bij Soweco binnen, of onder begeleiding werken bij bedrijven en organisaties in de regio. Hun belang staat bij ons en de leiding van Soweco voorop. Voor hen geldt: welk toekomstscenario het ook wordt, zij hebben baanzekerheid en blijven het werk doen dat ze nu ook doen.”



Soweco vierde vorige week haar vijftigjarig bestaan. De gemeenten hopen aan het einde van het jaar een besluit te nemen over de toekomst van de sociale werkvoorziening in de regio Almelo.