"De enige boeken die hij leest, zijn voor boekbesprekingen op school", vertelt zijn vader. Waarom hij dan toch in de finale staat, weet Sekandar wel. "Het is mijn manier van voorlezen. Ik neem ze echt mee in het verhaal. Ik heb een mooie stem blijkbaar."

Sekandar won drie regionale voorrondes en mag Overijssel daarom vertegenwoordigen in de finale. Vorig jaar kreeg hij al het goede voorbeeld van zijn stadsgenoot Sarah van Pruissen. Zij won de voorleeswedstrijd.



Aanmoedigen

Vanmiddag blijkt in Amstelveen of Sekandar de titel voor Overijssel kan prolongeren. Zijn ouders zijn daar natuurlijk bij om hem aan te moedigen. "Wij gaan keihard schreeuwen en we hebben spandoeken. We hebben de stembanden net al een beetje geoefend onder de douche."

Ook zijn klasgenoten zijn erbij en die hebben al een kreet bedacht om Sekandar aan te moedigen: 'Hij is onze held, hij kan shinen als geen ander, alle handen op elkaar voor onze Sekandar'.