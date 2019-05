Vrouwen moeten hun positie opeisen in kerk en samenleving

Het symposium was het afsluitende onderdeel van een internationale conferentie die wordt georganiseerd door de zendingsorganisatie Verre Naasten van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, TU Kampen en Hogeschool Viaa.

internationaal symposium (Foto: foto RTV Oost/Ina Brouwer) Fotograaf: foto RTV Oost/Ina Brouwer internationaal symposium

Ongeveer dertig kerkelijk werkers uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika waren twee volle weken te gast in Zwolle. De deelnemers volgen een intensief programma van colleges, workshops en excursies.

Een door mannen gedomineerde cultuur

Asher Arif komt uit Pakistan. Ook in zijn land vormen christenen een minderheid. De kerk zit op zondag wel vol, "maar het zijn vooral vrouwen van middelbare leeftijd die naar de kerk gaan." De mannen zijn aan het werk. Maar leidinggevende taken zijn niet weggelegd voor de vrouwen. Arif: "Vrouwen mogen wel wat doen in de kerk, zoals kinderwerk, maar er zijn beperkingen."

Asher Arif (Foto: foto RTV Oost/Ina Brouwer) Fotograaf: foto RTV Oost/Ina Brouwer Asher Arif

Volgens Arif zijn die beperkingen vooral ingegeven door de Pakistaanse cultuur: "Onze samenleving wordt gedomineerd door mannen."

Over de ondergeschikte rol van vrouwen in de kerk kunnen Afrikaanse christenen meepraten. "Wij vrouwen zijn veel te bescheiden", zegt een van hen. "We moeten van de mannen in de keuken blijven." Met de kennis die ze opdoet op de conferentie gaat ze vrouwen stimuleren om hun plaats in de kerk en de samenleving op te eisen. "Ik heb veel te vertellen als ik weer thuis kom," zegt ze strijdbaar.

Deelnemers uit Afrika (Foto: foto RTV Oost/Ina Brouwer) Fotograaf: foto RTV Oost/Ina Brouwer Deelnemers uit Afrika

Een vertekend beeld van de Afrikaanse kerk

"Ons beeld van kerken in bijvoorbeeld Afrika is vaak alleen maar positief," stelt Jan Matthijs van Leeuwen, van Verre Naasten. "maar ook deze kerken worstelen met problemen." Vaak zitten de kerken op zondag vol en wordt er vol enthousiasme gezongen maar door de week laat de kerk zich weinig zien in de samenleving. "Dat patroon is moeilijk te doorbreken," meent Van Leeuwen.

Er zijn ook positieve uitzonderingen: een Marokkaanse kerkleider vertelt hoe zijn kerkelijke gemeenschap illegale vluchtelingen helpt. "We geven ze voedsel, kleding en onderdak."

Theoloog des Vaderlans

Dat past helemaal in de visie van Stefan Paas, die als theoloog des Vaderlands meesprak over het thema. Zijn stelling: we moeten gewoon goed doen, zonder dat we er iets voor terug verlangen. En als een ander goed doet moeten we ons niet afvragen met welke intentie iemand iets doen. "We moeten een kunstenaar ook niet vragen waarom hij iets maakt. Iets kan ook gewoon goed of mooi zijn".

De buitenlandse deelnemers aan de conferentie brachten onder meer een bezoek aan de Tweede Kamer en aan een project voor prostituees. Van Leeuwen: "Op allerlei manieren kun je je als christen een bijdrage leveren aan de samenleving, of dat nu bij het besturen van het land is, of aan de onderkant van de samenleving."

Studiepunten

Het symposium was voor studenten van de opleiding godsdienst pastoraal werk van de Viaa een mogelijkheid om studiepunten te vergaren, "maar anders was ik ook wel gegaan", zegt Anne Koopman, "want je leert veel over andere culturen en je ontmoet interessante mensen."

Anne en Christa (Foto: foto RTV Oost/Ina Brouwer) Fotograaf: foto RTV Oost/Ina Brouwer Anne en Christa

"Het is heel boeiend", beaamt studiegenote Christa Prins. Volgens Christa kunnen de Nederlandse kerken nog wel wat meer investeren in gastvrijheid naar mensen vanuit andere culturen. "Het is toch vaak ons kent ons."

Zondag 26 mei in Hoogtij