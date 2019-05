Doodgereden das eindelijk onderzocht: "Een gezond, jong mannetje"

Vandaag was de das ontdooid en kon ecoloog Gerard Berendsen van dassenwerkgroep Twente het dier onderzoeken.

In 2016 zijn vier dassen uitgezet in een kunstburcht bij de Lonnekerberg. Die dieren zijn gechipt. Voor de dassenwerkgroep is het belangrijk om het leven en dus ook de dood van die dieren te volgen.

Geen chip

De das die op de tafel lag bij preparateur Oldenkotte in Overdinkel bleek geen chip te hebben en is dus niet uitgezet. Aan de hand van het gebit en de schedel kon Berendsen vaststellen dat het om een jonge das gaat van ongeveer één jaar oud.

Aan het gebit is de leeftijd van de das te zien (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Fotograaf: RTV Oost Jolande Verheij

Het dier kan wel een nakomeling zijn van een van de uitgezette dassen. Berendsen laat daarom nog DNA-onderzoek doen. Het dier had allerlei botbreuken door de aanrijding, maar was verder kerngezond. Dat betekent dat hij genoeg voedsel kon vinden in zijn leefgebied.

Verkeersslachtoffers

Dassen leggen 's nachts vaak lange afstanden af om voedsel te zoeken, en om op bezoek te gaan bij dassen in andere burchten. Daarbij steken ze vaak wegen over. Ze zijn niet zo snel en hebben ook slechte ogen, waardoor ze vaker worden doodgereden dan bijvoorbeeld een ree of vos.

In het gebied tussen Hengelo, Enschede en Oldenzaal leven zo'n tien tot vijftien dassen, verspreid over meerdere burchten. Vorig jaar zijn er acht jongen geboren. Dit voorjaar zijn in hetzelfde gebied al negen dassen doodgereden.

Kwetsbaar

Rond 1980 was de das nagenoeg uitgestorven in Overijssel. Nu leven hier naar schatting ongeveer honderd dieren. Veel oude burchten zijn weer bewoond en er is voedsel genoeg. Toch blijft de populatie kwetsbaar, vooral door het steeds drukker wordende verkeer.

Jaarlijks wordt ongeveer een kwart van de hele dassenpopulatie doodgereden, meestal op de weg maar ook wel op het treinspoor. Dit is slecht voor de dassenpopulatie, vooral omdat het dan vaak om jonge, gezonde dieren gaat. Bestaande wildtunnels en rasters voldoen vaak niet voor dassen.