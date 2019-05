Zwolle ontwikkelt slimme technologie voor betere schoonmaak stad

De camera's maken om de vijf meter foto's. Met behulp van slimme software wordt bepaald of verkeersborden nog schoon, leesbaar, heel en functioneel zijn.

De proef richt zich nu op verkeersborden. Later zouden andere zaken, zoals losliggende stoeptegels, graffiti op muren en gebouwen en rondzwervend afval aan het experiment toegevoegd kunnen worden. Omdat de wagens van ROVA door de hele stad rijden ontstaat er aan de hand van het opgenomen cameramateriaal een goed overzicht van onwenselijke situaties in de stad.

Data privacy gevoelig

Foto's maken in de openbare ruimte is wel privacy gevoelig. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de verwerking ervan. Het bedrijf Cyclomedia bewerkt de foto's door gezichten en kentekens onherkenbaar te maken. Vervolgens scant de slimme software alle borden en selecteert die borden waar iets mis mee is. De gemeente Zwolle of ROVA kunnen daarna in actie komen om de bewuste borden schoon te maken, te repareren of te vervangen.

Zwolle hoopt het beheer van de openbare ruimte met dit soort slimme technologieën te verbeteren. De proef duurt vier maanden en is ontstaan vanuit het gemeentelijk programma Smart Zwolle, waarin bedrijven, scholen, gemeente en inwoners samenwerken en op zoek zijn naar innovatieve oplossingen die de stad ten goede komen.

Tot nu toe gebeurt het onderhoud van verkeersborden langs de weg incidenteel. Het vervangen of schoonmaken wordt alleen gedaan als dit gemeld wordt door medewerkers van de gemeente, ROVA of door inwoners.

Daniël van Uenk is projectleider Zwolle: "Eigenlijk hebben we geen idee, we hebben tienduizenden verkeersborden in de stad maar die zijn niet vastgelegd. Als er iets mee aan de hand is weten we dat niet en komen daar vaak alleen maar bij toeval of aan de hand van een melding achter. Dankzij het experiment hopen we straks beter te weten wat er speelt in de stad, en kunnen we sneller anticiperen op onwenselijke situaties."

Tijdens de proef wordt ook onderzocht wat er meer kan worden gedaan met alle data van de camera's. Gedacht wordt daarbij aan het signaleren van zwerfafval, maar ook gevaarlijke situaties op de weg zoals losliggende straat- en stoeptegels of onduidelijke wegmarkeringen. Veel andere gemeenten volgen de proef in Zwolle met interesse.