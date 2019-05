Gemeenten: 'Vertrouwen in minister geschaad na wijziging vliegroutes Lelystad'

Zes gemeenten in Overijssel en Gelderland zijn ontevreden en zeer teleurgesteld over de voorgestelde alternatieve vliegroutes vanaf Lelystad Airport. "Het vertrouwen is geschaad", zegt waarnemend burgemeester Snijder-Hazelhoff van de gemeente Oldebroek.

De zes gemeenten, Zwolle, Kampen, Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek, zijn 'onaangenaam verrast' door een plotselinge wijziging in het Startbesluit, dat ten grondslag ligt aan de opening van het vliegveld in de polder en alle vliegroutes daar naartoe en daar vandaan.

Kritiek

Er is al langer kritiek op de vliegroutes en ook deze gemeenten hebben de minister al eerder van hun bezwaren op de hoogte gebracht. Als antwoord daarop stelde het ministerie voor dat de vliegroute vanaf Lelystad Airport over Kampereiland en Wezep iets verlegd zou worden.

De zes gemeenten kregen tot vandaag de tijd om te reageren op het nieuwe voorstel.

Gewijzigde routes

De nieuwe of gewijzigde vliegroute loopt iets anders dan voorheen. In dit plan zouden vliegtuigen over Kampen vliegen en dan langs Wezep naar Heerde. Vanaf Wezep zouden vliegtuigen dan sneller kunnen doorstijgen naar hoger luchtruim. Dit zou leiden tot extra geluidsoverlast in het gebied. Bovendien, zegt wethouder Dogger van Zwolle: "De gezamenlijke gemeenten rondom Zwolle hebben er bij de minister steeds op aangedrongen om eerst het luchtruim te herzien en daarna pas Lelystad Airport te openen."

Vertrouwen geschaad

Maar twee dagen nadat de zes gemeenten door het ministerie op de hoogte waren gebracht, bleek dat de nieuwe route al was verwerkt in het Startbesluit. "De extra overlast die dat teweeg brengt, is niet meegenomen bij de gepresenteerde routeopties", zegt burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek namens de zes gemeenten.



De burgemeester zegt daarmee dat de gemeenten een beslissing zouden moeten nemen op basis van onjuiste en onvolledige informatie. Door de wijzigingen op deze manier voor te leggen is volgens de zes gemeenten het vertrouwen in de minister geschaad.

Belangen inwoners

De gemeenten hebben de minister van hun bezwaar op de hoogte gebracht. Daarmee geven ze geen antwoord op de vragen van het ministerie.



De gemeenten vragen nu om op korte termijn duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van de verschillende routes. Verder willen de gemeenten dat de minister bij het nemen van beslissingen over de routes, de belangen van de inwoners in het gebied zwaar laat mee wegen.