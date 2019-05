Aardbeving Groningen ook gemeten in Kallenkote

De aardbeving van afgelopen nacht in Groningen is ook geregistreerd door de geofoon in Kallenkote. Dat blijkt uit de gegevens die door KNMI ter beschikking worden gesteld.

De aardbeving vond plaats in de vroege woensdagmorgen en had een kracht van 3.4, aldus het KNMI. Volgens de meteorologische dienst lag het epicentrum van de beving in het Noord-Groningse dorp Westerwijtwerd. Dat ligt hemelsbreed ongeveer achttien kilometer ten noordoosten van de provinciehoofdstad Groningen en zo'n honderd kilometer van Kallenkote.

Bij de beving zijn veel huizen in Groningen beschadigd geraakt. Momenteel wordt onderzocht hoe groot de schade is.

Gaswinning

Die geofoon in Kallenkote is geplaatst na aanhoudende onrust over de gevolgen van de gaswinning in het gebied bij Steenwijk. In Kallenkote maar ook in Eesveen en Vinkega wordt gas gewonnen. De geofoons worden geplaatst en gemonitord door het KNMI, die de gegevens daarvan bij houdt op een openbare website.

De beving van afgelopen nacht en het effect daarvan in Kallenkote is terug te vinden in de grafieken via https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations/live-seismogrammen