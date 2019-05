Brandbrief naar provincie over project aardgasvrij wonen in Zwolse wijk Berkum

Brandbrief wijkvereniging Berkum aan provincie over aardgasvrij maken van woningen in Zwolse wijk (Foto: RTV Oost)

De provincie Overijssel moet met geld over de brug komen Berkum te helpen met het aardgasvrij maken van de woningen in de Zwolse wijk. Onder meer provincie Overijssel, gemeente Zwolle en partijen als de Rabobank en Enexis hebben Berkum eind 2017 aangewezen als proefwijk voor aardgasvrij wonen. Maar de ontwikkelingen staan stil, constateert bewoners. Er is geld nodig om het project niet te laten mislukken.

De wijkvereniging Berkum is één van de vele (maatschappelijke) organisaties die in de pen klommen om de politieke partijen die onderhandelen over een coalitieakkoord te wijzen op knelpunten in de provincie. Vele tientallen brieven ontvingen CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP de afgelopen weken over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Noodklok luiden

Allemaal met één doel: aandacht krijgen van de partijen die de komende vier jaar de dienst uitmaken in het provinciehuis. Wijkvereniging Berkum grijpt de coalitieonderhandelingen aan om in een brief de noodklok te luiden over het project.

"Het is wel heel zuur dat ons gevraagd wordt een plan te maken en ondanks dat het een proefwijk is, nagenoeg geen financiële middelen beschikbaar worden gesteld om de proef af te maken", schrijft de wijkvereniging. Dat ondergraaft het vertrouwen van de wijkvereniging in de provincie.

"Wij beginnen er aan te twijfelen of ze echt wel willen dat we resultaten behalen; het gevoel ontstaat dat we in de steek worden gelaten."

Opdracht teruggeven

En dus is er geld nodig en een flink bedrag ook. In de brief aan de politiek noemt de wijkvereniging Berkum een bedrag van één miljoen euro. Als de financiële middelen niet beschikbaar worden gesteld, kunnen wij niet anders dan de opdracht terug

geven en het project als volledig mislukt beschouwen", schrijft de wijkvereniging,"

De wijkvereniging Berkum is niet de enige organisatie die de onderhandelende partijen heeft aangeschreven. Zo'n zestig organisaties schreven een brief naar het provinciehuis om aandacht te vragen voor problemen of goede ideeën die leven in de provincie. RTV Oost las die brieven.

