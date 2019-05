Oorzaak brand autoshowroom Broekhuis in Enschede nog onbekend

De oorzaak van de brand bij autobedrijf Broekhuis Oost in Enschede is volgens een woordvoerder van de brandweer nog niet bekend. Bij de brand vannacht raakten drie auto's zwaar beschadigd.

De showroom waar de brand woedde, is gesloten. Die moet eerst goed worden geventileerd. De rest van het bedrijf is gewoon geopend. Buiten is nauwelijks te zien dat er brand is geweest. Op de parkeerplaats staat een uitgebrande auto onder een zeil.

Elektrische auto

Mogelijk is de brand ontstaan door een elektrische auto, die spontaan in brand kan zijn gevlogen. Enkele weken gekleden was dat het geval in Breda, waar een elektrische auto in een garage spontaan vlam vatte.

De brandweer was gisteravond snel ter plaatse. Niet gek, want het autobedrijf ligt praktisch naast de brandweerkazerne.

Over de omvang van de schade bij de brand in Enschede is nog niets bekend. Verzekeraars waren vanmorgen al bij het bedrijf om de schade op te nemen.