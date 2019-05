Opa en kleinzoon zitten samen achter de tafel bij stembureau in Zwolle

Roel de Vries uit het Zwolse Berkum heeft al ruim vijftig jaar ervaring als lid van een stembureau. Zijn ervaring draagt hij over aan zijn 18-jarige kleinzoon die eveneens lid is van het stembureau in wijkcentrum De Weijenbelt in Berkum.

Kleinzoon Robert is daarmee één van de jongste stembureauleden van het land. "Politiek zit in de familie", zegt zijn opa. Er wordt thuis veel over gesproken. De betrokkenheid bij verkiezingen is in de familie groot. Zo zijn de moeder en oma van Robert lid van een ander stembureau in Zwolle.

Voor het eerst stemmen

Robert heeft altijd een brede interesse gehad in politiek en maatschappijleer. In februari van dit jaar werd hij 18 en een maand later mocht hij eindelijk voor het eerst stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf dat moment wist hij ook dat hij - net als andere familieleden - lid wilde worden van een stembureau.

Enthousiast

Opa Roel is 73 en zit bij nog steeds met veel plezier achter de tafel bij het stembureau. Roel de Vries is voorzitter van het stembureau in het wijkcentrum en draagt zijn kennis en ervaring graag over aan zijn kleinzoon. Mensen uit de buurt reageren enthousiast op de 18-jarige Robert achter de tafel. Vaak zijn jongeren minder betrokken bij verkiezingen. Dit kan een stimulans zijn voor andere jongeren om bij de volgende verkiezingen ook lid van een stembureau te worden.