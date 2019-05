Het Hulsbeek bij Oldenzaal staat in het teken van Euregionale Koishow

Er zijn 75 vaten waar de koi in rondzwemmen (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Recreatieterrein Het Hulsbeek in Oldenzaal staat komend weekend in het teken van de Euregio Koi Show. Tientallen koi komen naar Oldenzaal: voor de show of voor de verkoop.

"Het gaat ook om de wedstrijd", zegt Patrick Beld van de organisatie. "Is de kleurstelling goed, hoe groot is de koi, hoe zwemt'ie. Dat zijn allemaal zaken waar de internationale jury op let."

'Constant ververst'

Er staan in totaal 35 vaten, ronde bassins die met water gevuld zijn. "We hebben een heel leidingsysteem aangelegd, waardoor het water constant ververst wordt", legt Beld uit.

De vaten staan in een kring en daaromheen staan 35 grote partytenten. "Daar is van alles te vinden wat met het houden van koi te maken heeft. Maar ook allerlei algemeen vijvermateriaal is er te vinden."

'Het is gewoon koi'

Beld wil ook nog een misverstand uit de wereld helpen. "Veel mensen hebben het over koi karpers als ze over de koi praten. Dat is niet goed, want koi staat al voor karper. Het meervoud is ook niet kois. Het is gewoon koi."