Verdwenen brug is terug in Westerhaar-Vriezenveensewijk

Na twee jaar bouwen is hij weer terug: de historische Veenbrug in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Gisteren werd een replica van de brug op de Sluiskade onthuld.

Het initiatief begon in 2016 met een geplande bomenkap aan de Sluiskade. De buurtbewoners zagen dit niet zitten en gemeente Twenterand ging met ze in gesprek. Tijdens dit gesprek bleek dat de buurtbewoners een nieuw ontwerp voor dit stukje historisch gebied voor ogen hadden.

De wens van de buurt was om de vroegere ophaalbrug over het Veenkanaal weer terug te brengen in het straatbeeld. De originele tekeningen van de brug bleken er nog te zijn. Het balletje begon te rollen en er werd een werkgroep opgericht. Op basis van de oude tekening en foto’s is de brug in twee jaar tijd met de hand tot in detail nagebouwd door Jan Tijhuis.

Veenkanaal

In de tijd van de veenafgravingen werd het Veenkanaal voornamelijk gebruikt door grote schepen die enorme hoeveelheden turf vervoerden. Om zoveel turf te kunnen vervoeren, werd het hoog opgestapeld op de schepen.



De vroegere, kleine draaibrug werd daarom in 1929 vervangen door een grotere ophaalbrug van negen meter hoog. Vanwege deze imposante hoogte is de brug een icoon van het dorp geworden. Nadat de veenontginning stopte, verloor de brug zijn functie en is hij in 1975 weggehaald. En 44 jaar na dato blijkt de veengeschiedenis nog steeds springlevend: de brug is weer terug in Westerhaar-Vriezenveensewijk.