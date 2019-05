Younes Namli gepresenteerd bij FK Krasnodar in Rusland

FK Krasnodar staat momenteel derde in de Russische competitie en die plek betekent voorronde Champions League. Zondag kan het in de laatste speelronde zelfs nog tweede worden en dan is de ploeg zeker van de groepsfase van het grootste Europese toernooi.

Namli kwam in twee seizoenen tot 65 competitieduels, waarin hij negen keer scoorde en elf assists gaf. Daarbij was hij vaak de grote uitblinker. De Deen had in Zwolle nog een contract voor een jaar. Het is niet bekend welke transfersom met overgang gemoeid is.