Man die urnenmuur in Oldenzaal vernielde uit onvrede moet de cel in

De man deed dat om aandacht te vragen voor onrechtvaardigheid in de wereld. Maar de rechter in Almelo vindt dat die vernielingen niet getolereerd mogen worden en veroordeelde hem daarom tot een gevangenisstraf van een half jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

De vernieler was niet aanwezig bij zijn rechtszaak. Hij zit op dit moment op een gesloten afdeling van een psychiatrische kliniek in Enschede. Hij moet daarnaast de schade aan een aantal nabestaanden vergoeden. Ook mag hij niet meer in de buurt van de begraafplaats komen en moet zich melden bij een instelling voor begeleid wonen.



Onvrede over kindermisbruik

In oktober vorig jaar bezocht de man in korte tijd zo'n zeven keer de Mariakapel waar hij kaarsen kapot sloeg, bloemen uit bloembakken trok en andere vernielingen pleegde. Al snel werd duidelijk dat de vernielingen waren aangericht door een man in een scootmobiel. Toen op 29 oktober de melding kwam dat iemand die voldeed aan het signalement van de dader bij de kapel was, werd de politie ingeschakeld.



De 66-jarige werd aangehouden en bekende op het bureau dat hij met het kapotmaken van spullen zijn onvrede over het kindermisbruik in de katholieke kerk kenbaar wilde maken.

Verstoppen in buurt huis

Toen er afgelopen december een aantal dagen achter elkaar vernielingen werden aangericht op het kerkhof aan de Schipleidelaan, werd er meteen aan de 66-jarige gedacht. Politie-agenten verstopten zich in de buurt van zijn huis en zagen hem in het holst van de nacht op zijn scootmobiel vertrekken naar het kerkhof. Daar werd hij aangehouden.



Voor de nabestaanden was het alsof ze in een nachtmerrie terechtkwamen. De schade bij de urnenmuur was enorm. Overal lagen brokstukken van herdenkingsmonumentjes, persoonlijke aandenkens en sommige urnen waren beschadigd.

'Bewust doelwit'

De impact van het gebeuren was groot, dat werd duidelijk uit de verhalen die nabestaanden in de rechtszaal vertelden. De familie van een overleden vrouw waar twee keer vernielingen werden aangebracht, dachten dat ze de tweede keer een bewust doelwit was. Familieleden deelden namelijk een bericht over de vernielingen op Facebook.



Anderen strooiden de as van hun overleden dierbare maar uit, uit angst dat de resten ten prooi zouden vallen aan de vernieler.



Media-aandacht

Bij de politie zei de man dat hij de puinhoop op de begraafplaats aanrichtte in de hoop dat er media-aandacht zou komen voor de eenzame mensen die zonder anderen de feestdagen door moesten brengen.

Deskundigen die de Oldenzaler onderzochten, constateren dat er wel aanwijzingen zijn voor psychische problemen, maar dat de man een asociale persoonlijkheid heeft en alleen aan zichzelf denkt.

Leed en angst

De rechter begreep dat eenzaamheid kan leiden tot frustraties. "Maar die rechtvaardigen niet dat je je schuldig maakt aan vernielingen van graven waar je zoveel leed en angst bij anderen door veroorzaakt."



Hij legde daarom de eis van de officier van justitie, die vroeg om een werkstraf, naast zich neer. De gevangenisstraf is ook een waarschuwing voor anderen, aldus de rechter. "Voor al diegenen die van plan zijn om graven kapot te maken: weet dat je dat niet ongestraft kan doen."