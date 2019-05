Expeditie Oost: van zangfietspad tot kraamvisite

De route die we vandaag nemen loopt van Hengelo naar Enschede. Tussen beide Twentse steden loopt de F35, een fietssnelweg. Het rijpad is sinds kort officieel omgedoopt tot “zangfietspad”. Luidkeels zingen wordt er dus aangemoedigd.

Zangfietspad (Foto: Bert Eeftink)

Verbaasd

Initiatiefnemer voor dit pad is Tijs Jagers. “Er zijn in Nederland al een paar van dit soort fietspaden en het leek me een uitstekend idee om hier ook een zangroute van te maken”. Tijs demonstreert al trappend zijn zangkunsten en wordt daarbij soms verbaasd aangekeken door tegemoet komende fietsers. “De mensen moet er nog even aan wennen maar ik zeg je: binnenkort is het hier één lang lint van luid zingende mensen”.

Pasgeboren kalfjes in de stal (Foto: Bert Eeftink)

Kraamvisite

We vervolgen onze weg en komen terecht in Twekkelo, een groene oase tussen Hengelo en Enschede. Daar gaan we op kraamvisite bij boer Jelle Hidma. Eén van zijn koeien is net bevallen van een kerngezonde tweeling. “Een jongetje en een meisje; we zijn nog op zoek naar geschikte namen”. Expeditie oost maakt vervolgens een bewogen momentje mee, want het jonge grut mag vandaag voor het eerst de wei in. Onwennig schuifelt de tweeling door het hoge gras. “Zo hoort het”, zegt Jelle. “Mijn koeien zijn altijd buiten”.

Pasgeboren kalfjes in de wei (Foto: Bert Eeftink)