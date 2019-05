Huda Sufyan uit Enschede wil als jongste Overijsselse kandidaat naar Brussel

Waarom ze in Brussel tussen alle oude mensen wil gaan zitten? "Juist daarom, omdat het relatief oude mensen zijn." De Enschedese Huda Sufyan is ambitieus. Met haar 24 jaar is ze de jongste Overijsselse kandidaat voor de Europese Verkiezingen.

Sufyan staat op plek zes op de lijst van DENK. Vanmiddag is ze met haar eigen stembiljet bij het stembureau in het Bonhoeffer College aan de Vlierstraat in Enschede. "Ik heb even getwijfeld, maar ik heb uiteindelijk toch op mezelf gestemd", zegt ze lachend als haar stembiljet is ingeleverd.

Jongeren

Ze wil graag de jongeren vertegenwoordigen in Brussel. "De beslissingen in de EU hebben veel effect op de jongere generatie", vertelt Sufyan. "Het wordt tijd dat er met ons wordt gepraat in plaats van over ons."

Ze is afgestudeerd in European Public Administration en is nu nog een master aan het afronden. Tussen het schrijven van de scriptie door voerde ze de afgelopen weken volop campagne.

'Vertrouwen in EU weg'

"Voornamelijk op social media, maar ook in mijn eigen omgeving heb ik campagne gevoerd. Ik merk dat het vertrouwen in de EU weg is bij de jongeren. Dat betekent niet dat we niet met zijn allen toch onze stem moeten laten horen. Want als je ergens last van hebt ben je zelf de verantwoordelijke dat het toch goed komt."

Haar speerpunten zijn veiligheid, onderwijs en vooral migratie. "Met name de migratieproblematiek is de reden dat ik dit graag wil doen. Ik ben zelf vluchteling geweest en wil laten zien dat we een verrijking zijn voor deze wereld en niet een last."

Kleine kans

Plek zes op de lijst van DENK. De kans dat ze in Brussel terechtkomt, is niet erg groot. Toch is Sufyan vol vertrouwen. "De kans is klein, maar het doet me denken aan een quote. Don't tell me the sky is the limit, when there are footprints on the moon. Daar hou ik me aan vast. Als ik erin kom is het superleuk, maar als het een ander is, dan heb ik ook alle vertrouwen in mijn collega's."

De uitslag van de Europese Verkiezingen wordt zondagavond verwacht.