Overijsselse steunbetuiging aan slachtoffers aardbeving Groningen

De omwonenden van de gasvelden in onder meer Eesveen en Wanneperveen hebben de slachtoffers van de Groningse aardbeving van vannacht hun steun betuigd. Kort na de beving ontving het Schadeloket al negentig schademeldingen. In de Kop van Overijssel wordt met de Groningse slachtoffers meegeleefd.

De omwonenden van de gaswinlocaties in onder meer de Kop van Overijssel zijn geschrokken van de aardbeving. De beving van vannacht is een van de zwaarste tot nu toe in Groningen. Ook in Kallenkote werd de beving gevoeld, dat blijkt uit de meetgegevens van de geofoon die daar door het KNMI is geplaatst.

Steunbetuiging

"Keer op keer geeft minister Wiebes aan gaswinning te willen toestaan, daar waar dat volgens hem veilig kan. Maar hoeveel pijnlijke lessen zijn er nodig om ook bij het ministerie van Economische Zaken te beseffen dat veilige gaswinning een sprookje is?" Dat schrijven de actiegroepen tegen gaswinning in hun steunbetuiging.

'Solidair'

Een groot aantal actiegroepen in het land spreekt gezamenlijk de steun uit aan alle getroffen Groningers. "Wij zijn solidair en blijven ons samen met jullie inzetten voor een goede schaderegeling, de afbouw van de gasverslaving en het sneller sluiten van de gaskraan."

'Veranderd in een nachtmerrie'

Premier Mark Rutte noemde de aardbeving vanochtend "verschrikkelijk" en haalde aan dat "iedereen in de jaren vijftig heel optimistisch was over gaswinning, maar dat het nu is veranderd in een nachtmerrie".

Desondanks zijn er landelijk tientallen plannen voor meer, langere en nieuwe gaswinning. Dat is ook het geval in Overijssel, het zuidwesten van Friesland en Drenthe.