Oldenzaalse Jordy Klaas sluit voorzitterschap LAKS positief af: minder klachten dan voorheen

De Oldenzaalse Jordy Klaas sluit zijn voorzitterschap van het Landelijk Aktie Komitee Studenten (LAKS) af met een mooi resultaat: middelbare scholieren hebben dit jaar minder geklaagd over de examens dan voorgaande jaren. In totaal kwamen er bij het LAKS ongeveer 150.000 klachten binnen.

En dat zijn er relatief weinig, in vergelijking met afgelopen jaren. Zo kreeg het LAKS vorig jaar 177.000 klachten binnen, een jaar daarvoor bijna 190.000 en in 2016 meer dan 200.000 klachten.

"We kregen andere jaren vaak klachten waar het LAKS niets mee kan, zoals 'een examen is te lang'. Mensen moeten dit goed onderbouwen, willen we er iets mee kunnen. We hebben hier campagne over gevoerd en dat werpt zijn vruchten af", vertelt Jordy.

Klachten

Er is dit jaar relatief veel geklaagd over de examens wiskunde op het vmbo en wiskunde A op het havo. Zo klaagde een middelbare scholier in Enschede dat ze werd afgeleid tijdens het examen wiskunde, omdat er mensen om haar heen begonnen te huilen.

Ook klaagden veel havisten over het examen Frans. Alle klachten worden gecontroleerd door experts en doorgestuurd naar de examenmakers. Organisatorisch klachten, zoals geluidsoverlast, worden doorgestuurd naar de desbetreffende school.

Laatste jaar

De laatste examenkandidaten moesten vandaag nog ploeteren voor de examens Fries, Arabisch, Turks, Spaans en Russisch. En daarmee zit het voor alle middelbare scholieren erop, maar dat betekent ook dat het bestuursjaar van Jordy afloopt. "Het was een groot avontuur en bizar druk, maar het was ontzettend leuk. Dat is maar goed ook, anders had ik het nooit volgehouden."

Op 28 juni neemt het nieuwe bestuur plaats. "Ik ga na de vakantie beginnen met een hbo-opleiding en dan hoop ik na één jaar door te kunnen stromen naar de universiteit."