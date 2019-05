Man (33) aangehouden voor geweldsincident in Almelose woning

De aangehouden man is een 33-jarige uit Almelo. Volgens de politie vond het incident vermoedelijk plaats tussen zondagavond en maandagavond en zijn er geen doden gevallen.



Of er gewonden zijn gevallen, wil de politie niet vertellen in verband met het onderzoek. De politie was met groot materieel uitgerukt. In de straat stonden verschillende wagens en rond de woningen waren zwarte schermen geplaatst.



Impact

Nog altijd wil de politie niet in detail treden. "We snappen dat er veel vragen zijn en we begrijpen ook de impact die het heeft in de buurt. In verband met het onderzoek kunnen we op dit moment niet meer melden dan dat er sprake was van een geweldsincident."

