Langere treinen en betere dienstregeling op Vechtdallijn naar Zwolle

Op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen gaan in de spits langere treinen rijden. Dankzij een extra treinstel komen er vanaf december 2019 in de ochtend- en middagspits 173 plekken bij. En er komen meer verbeteringen aan.

"Dit Blauwnettraject is zo succesvol dat capaciteitsuitbreiding voor de reizigers noodzakelijk is", laten de provincies Overijssel en Drenthe weten. De treinen van en naar Zwolle zitten met name in de spits vaak propvol, wat er in sommige gevallen toe leidt dat reizigers op het station achterblijven.

Naast de langere treinen heeft vervoerder Arriva bij ProRail een nieuwe dienstregeling aangevraagd, waarbij de drie eerste sneltreinritten Coevorden - Zwolle in Emmen gaan beginnen als sneltrein. Daarmee wordt de reistijd enkele minuten verkort en krijgt Emmen vier keer per uur een rechtstreekse reismogelijkheid naar Zwolle.



Betere spreiding

Dankzij deze maatregelen moet een betere spreiding in reizigers ontstaan over de beschikbare treinen. Ook worden Dalen en Gramsbergen twee keer per uur bediend in de spits. De veranderingen gelden in de middagspits in omgekeerde richting.

De reistijd van Zwolle naar Emmen wordt in de toekomst nog verder verkort, als de spoorverdubbeling bij Emmen-Zuid is afgerond.