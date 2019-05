Het einde van een langslepend conflict? Staphorster vestiging van afvalverwerker Talen failliet

De Staphorster vestiging van afvalverwerker Talen is failliet. Albert Talen, de eigenaar van het bedrijf, is gisteren door de rechtbank Overijssel failliet verklaard.

Dat betekent dat ook A. Talen Recycling in Staphorst daarmee failliet is gegaan. Op de site van het bedrijf staat te lezen dat op die vestiging geen materialen meer ingeleverd kunnen worden, 'dat kan alleen nog op de locatie in Stadskanaal'.

Veel wil ondernemer Talen nog niet over het faillissement kwijt. "Het gaat inderdaad om een onderdeel van mijn bedrijf dat nu failliet is verklaard", zo laat hij desgevraagd weten.

In opspraak

Talen kwam de afgelopen jaren een aantal keer in opspraak met zijn vestiging in Staphorst. Hij dumpte grote hoeveelheden afval op grond van de gemeente. Daarmee protesteerde hij tegen de gemeente die afspraken over een grondruil niet na zou zijn gekomen.

De gemeente had jaren geleden namelijk een stuk grond met Talen geruild om de aanleg van een doorgaande weg mogelijk te maken. De ondernemer kreeg daarbij een ander stuk grond om zijn bedrijf te kunnen uitbreiden.

Langslepend conflict

De gemeente zou zorgen voor een nieuwe milieuvergunning. Maar volgens Talen kwam Staphorst deze verplichting niet na. Het leidde tot een langslepend conflict met de gemeente, waarbij Talen voor meerdere tonnen aan boetes kreeg opgelegd.

Dat conflict zou de reden van het faillissement zijn. "Over twee jaar kan ik daar een boek over schrijven", is het enige dat Talen daarover kwijt wil. "Maar nu nog niet. Nu zijn we met de curator bezig om het een en ander uit te zoeken."