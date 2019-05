Hengelo aantrekkelijkste stad van Overijssel als er geen landsgrenzen waren

In de Grote Kerk op de Oude Markt in Enschede werd de atlas 2019 gepresenteerd (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

In de Grote Kerk op de Oude Markt in Enschede werd de atlas 2019 gepresenteerd (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Zwolle, Deventer, Hengelo en Enschede horen niet bij de populairste steden in Nederland. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde Atlas voor Gemeenten. Enschede en Hengelo hebben er dan ook nog eens last van dat het grenssteden zijn, die zijn minder populair. Dat zou veranderen als grenzen in Europa wegvallen, bijvoorbeeld door nog nauwere samenwerking. Hengelo maakt dan een sprong op de ranglijst.

De woonaantrekkelijkheidsindex deed vandaag zijn intrede in Enschede waar de Atlas voor Gemeenten werd gepresenteerd. Waarom in Enschede? Omdat het bij uitstek een grote stad is in een grensregio en de atlas dit jaar over het thema groei en krimp gaat. En Enschede, maar ook andere steden langs de grens te maken hebben met krimp.

Grenssteden aantrekkelijker

Wat als...... je van het wonen in een grensregio juist een voordeel weet te maken? "Nu is er nog veel ingewikkeld, bijvoorbeeld met een Nederlands diploma een baan over de grens zoeken, maar ook het goed regelen van je pensioen heeft extra aandacht nodig als je over de grens werkt. Haal die barrières weg en grenssteden worden een stuk aantrekkelijker", aldus Marten Middeldorp van de Atlas voor gemeenten.

Met name Hengelo maakt dan een flinke sprong op de ranglijst. Nu staat de stad op plek 31 maar als je de Duitse grens weg zou kunnen gummen, stijgt de stad naar de negentiende plaats, hoger dan de andere steden in Overijssel. Ook hoger dan Enschede, dat als winkelstad een beter imago heeft dan Hengelo.

Hengelo profiteert

Middeldorp is een van de samenstellers van de Atlas voor Gemeenten en kan de sprong op de ranglijst van Hengelo ook niet helemaal verklaren. "Misschien zijn er in Enschede zelf meer banen te vinden en profiteert Hengelo meer van het zonder belemmeringen kunnen werken in Duitsland."

Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo ziet het net even anders en zoekt het verschil tussen Enschede en Hengelo in het gegeven dat Hengelo veel banen heeft in met name de industrie. "Ik kan me voorstellen dat het banen zijn waar Duitsers graag op af komen. Duitsers herkennen zich in de metaalindustrie in Hengelo." In de ogen van Schelberg wordt Hengelo dus door het wegvallen van grenzen aantrekkelijker voor Duitsers.

Het blijft overigens wel een zorg voor de burgemeester hoe wonen in Nederland en werken in Duitsland, maar ook andersom, beter op elkaar afgestemd kunnen worden. "Hoe gaan we dat over en weer goed doen. Het erkennen van elkaars diploma. Dat lijkt zo simpel, maar is oh zo moeilijk."

En het kan nog wel even duren voor het zover is verwacht Martin Middendorp van de Atlas voor Nederlandse Gemeenten. "Het kan nog wel tien, vijftien of misschien wel twintig jaar duren voor het zover is."