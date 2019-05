GA Eagles ontdoet zich in slotfase van FC Den Bosch en treft RKC in finale play-offs

Go Ahead Eagles mag zich opmaken voor de finale van de play-offs tegen RKC Waalwijk. Op bezoek bij FC Den Bosch zegevierden de Deventenaren met 1-0, door een doelpunt van aanvoerder Jeroen Veldmate in de laatste minuut van de officiële speeltijd.

Ondanks dat Go Ahead Eagles afgelopen zondag in De Adelaarshorst prima spel op de mat legde, besloot trainer John Stegeman toch een mutatie binnen zijn elftal toe te passen. Thomas Verheydt moest het doen met een plek op de bank. In zijn plaats speelde Pieter Langedijk, waardoor Paco van Moorsel van de linkerflank naar de spitspositie verhuisde.

De paal

In tegenstelling tot de eerdere clash tussen beide teams, waren kansen woensdagavond op twee vingers te tellen. Go Ahead Eagles was in het eerste bedrijf het dichtst bij een treffer. Richard van der Venne schoot na een minuut of vijf op goal, maar stuitte - zoals vrijwel altijd tegen FC Den Bosch - op sluitpost Wouter van der Steen. De middenvelder van Go Ahead Eagles had het geluk niet aan zijn zijde, want even later raakte hij de paal, toen Van der Steen een keer wél aan de grond genageld stond.

Van Moorsel mist wéér

Na de theepauze een ander spelbeeld. Go Ahead Eagles kwam sterk uit de kleedkamer en kreeg amper onderweg in de tweede helft een levensgrote mogelijkheid via Van Moorsel. Jeff Stans leverde een panklare voorzet af aan het adres van de gelegenheidsspits, maar net als in de thuiswedstrijd wist hij dit buitenkansje niet te verzilveren. Daarna nam FC Den Bosch het heft in handen. Onder meer Jort van der Sande, Sven Blummel en Danny Holla kwamen in kansrijke positie, maar zij hadden hun vizier niet op scherp.

Veldmate doet het

De tijd begon te dringen en Stegeman besloot met het inbrengen van Verheydt en Maarten Pouwels alles of niets te spelen. En met succes. Veldmate werkte een hoekschop kiezelhard achter Van der Steen en kopte Go Ahead Eagles daarmee naar de finale in de play-offs. Daarin is RKC Waalwijk, dat Excelsior uitschakelde, de tegenstander. De finale wordt eveneens afgewerkt over twee duels en die worden gespeeld op 25 en 28 mei. De winnaar promoveert naar de Eredivisie.

FC Den Bosch - Go Ahead Eagles 1-0

1-0 Veldmate (89)



Arbiter: Van den Kerkhof

Geel: Verbeek; Baas, Stans, Van der Venne

FC Den Bosch: Van der Steen; Felida, Kersten, Velkov, Väisänen, Khammas; Brouwers, Verbeek (Marchioni/82), Holla; Blummel (Vermeij/73), Van der Sande

Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz (Bliek/89), Veldmate, Baas; Stans, Bakx (Verheydt/60), Van der Venne; Navratil, Van Moorsel, Langedijk (Pouwels/77)

