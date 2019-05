PEC Zwolle Vrouwen-aanvoerster Babiche Roof stopt per direct met voetballen

"Na de bekerfinale heb ik mijn teamgenoten in de bus op de hoogte gebracht. Natuurlijk was iedereen heel blij voor me, maar uiteraard vonden zij het ook heel jammer. Na de bekerfinale was ik zelf ook heel emotioneel, mede omdat ik toen al bijna drie maanden zwanger was en wist dat dit mijn laatste wedstrijd zou zijn", laat Roof in een reactie weten.

Niet willen missen

De afgelopen twee seizoenen speelde de 25-jarige aanvallende middenveldster in het shirt van de Blauwvingers. "Hier in Zwolle heb ik het enorm naar mijn zin gehad. Het jonge, enthousiaste team, de trainersstaf en iedereen die bij het vrouwenteam betrokken was hebben een hele positieve indruk op mij achtergelaten. Deze jaren had ik zeker niet willen missen", vervolgt ze.

De deur staat open

Of ze ooit nog terugkeert in het profvoetbal? "Zeg nooit nooit, maar voor nu stop ik ermee. PEC Zwolle Vrouwen heeft al wel gezegd dat de deur voor mij altijd open zal blijven staan. Dat zie ik dan ook als een heel groot compliment en getuigt van veel respect. Bij deze wil ik dan ook iedereen binnen de club en uiteraard de supporters bedanken voor de afgelopen twee jaar", aldus Roof.