Gertjan Verbeek tekent meerjarig contract bij Adelaide United

Gertjan Verbeek wordt definitief de nieuwe trainer van Adelaide United. De 56-jarige oefenmeester, geboren in Deventer en opgegroeid in Enschede, tekent een contract voor twee seizoenen in de Australische A-League.

Een transfer hing al enige tijd in de lucht, maar is nu dus definitief. "We kunnen de koffers pakken: ik ga voor twee jaar naar Australië", liet Verbeek woensdagavond weten bij FOX Sports.

Verbeek was in het verleden trainer van onder meer sc Heerenveen, Heracles Almelo, AZ, Feyenoord en FC Twente. In De Grolsch Veste werd hij in oktober 2017 aangesteld om degradatie van FC Twente te voorkomen, maar wist hij slechts éénmaal te winnen in achttien duels en kreeg hij nog voor het einde van het seizoen zijn congé.