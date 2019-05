Verheydt mist winnende goal: ''Het bleef maar bloeden, ik heb het niet gezien''

Het plan Thomas Verheydt heeft perfect uitgepakt. De robuuste spits moest het in de return tegen FC Den Bosch (1-0) stellen met een plek op de bank, maar fungeerde in het laatste halfuur als lastig bespeelbare stormram. Mede door zijn inbreng plaatste Go Ahead Eagles zich voor de finale van de play-offs.

"Hier hoopten we ook een beetje op. Dat het lang 0-0 bleef en we in de eindfase toe konden slaan. Ik heb niet heel veel kunnen doen, maar het plan was dat ik op de bank zou beginnen en dat het in de laatste fase beslist zou worden. Dat is mooi uitgekomen", zegt Verheydt na afloop.

Hoofdwond

Verheydt kwam na een uur spelen in het veld. "Ik moest oorlog maken en proberen iets te creëren", vervolgt de aanvalsleider, die tijdens het doelpunt van Jeroen Veldmate behandeld werd aan een hoofdwond. "Dat-ie dan via een corner valt waar ik niet eens bij ben is geweldig. Het bleef maar bloeden, dus moest ik opnieuw naar de zijkant. Misschien stonden zij daardoor organisatorisch niet goed. Ik heb het niet gezien, maar hoorde dat hij hem knap binnen kopte."

RKC Waalwijk

In de eindstrijd neemt Go Ahead Eagles het op tegen RKC Waalwijk. Of Go Ahead Eagles de favoriet is? "Ik denk dat RKC een goede ploeg heeft. We gaan ze goed analyseren. Ik weet niet of wij de favoriet zijn. We gaan er vol op klappen en hopelijk kunnen we dan thuis promoveren, want we spelen eerst uit", besluit hij.