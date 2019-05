Matchwinner Veldmate knikt Go Ahead Eagles naar finale: ''Eén tegenstander, twee potjes''

Een avond om nooit te vergeten voor Jeroen Veldmate. De aanvoerder van Go Ahead Eagles kopte de Deventer ploeg hoogstpersoonlijk naar de finale van de play-offs, door in de 89e minuut de 0-1 tegen FC Den Bosch aan te tekenen.

Veldmate vond het geen denderde pot. "Maar we hebben ook tegen elkaar gezegd: blijf erin geloven. Het leek af en toe alsof er paniek was. Ik vond dat niet het Eagles-spel dat wij willen spelen. Het was soms te gehaast. Maar dat is misschien ook niet geheel onlogisch als het 0-0 staat in de tweede wedstrijd en je hebt een doelpunt nodig", zegt de captain na het laatste fluitsignaal.

Ontlading

De 30-jarige mandekker liet FC Den Bosch-doelman Wouter van der Steen kansloos. "De ontlading was heel groot. Ik ga op mijn muil en word vervolgens platgedrukt tegen die boarding. Iedereen was helemaal gek, het mooiste dat er is. Een finale. Eén tegenstander, twee potjes. Het is belangrijk dat we ons hoofd koel houden en proberen ons eigen spel te spelen", vervolgt hij.

Onderschatting

Go Ahead Eagles treft in de finale RKC Waalwijk, dat in de reguliere competitie als achtste eindigde. Go Ahead Eagles heeft dus de beste papieren. Al denkt Veldmate daar anders over. "Dat is totaal onverstandig om nu zo te denken. Het is een heel tricky-ploeg. De tweede seizoenshelft zijn ze ontzettend goed bezig. Van onderschatting zal geen sprake zijn", luidt het besluit.