Go Ahead Eagles-spelers door feestende menigte onthaald in Deventer

De ploeg van Stegeman kwam in de 89e minuut op voorsprong door een rake kopbal van aanvoerder Veldmate. Tot grote tevredenheid van de aanhang die de voetballers bij het stadion hadden opgewacht.

In de Brabant waren de Bossche supporters een stuk minder tevreden met het resultaat. Een deel van de fans uitte de frustraties door met fietsen en stenen naar de ME te gooien. Een aantal supporters is opgepakt.

De Deventer selectie werd door de feestende aanhang onthaald (Foto: News United / Rens Hulman)

Finale play-offs

In de finale van de play-offs staat promotie naar de Eredivisie op het spel. Eagles om te promoveren moet in een tweeluik RKC Waalwijk worden verslagen. De eerste wedstrijd is zaterdag in Waalwijk, de return is volgende week dinsdag.

Mochten de Deventenaren promoveren, dan spelen volgend seizoen alle Overijsselse profclubs weer op het hoogste niveau.