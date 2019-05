Allereerste Europese stem in studentencafé Zwolle

Het is toch een beetje een vreemd gezicht, zo'n stemhokje tussen de feestende studenten. Toch had café Het Vliegende Paard de primeur: daar mochten studenten als eerste in Europa vanaf twaalf uur middernacht al hun stem uitbrengen.

"Wij vinden het belangrijk jonge mensen en studenten te motiveren om ook te gaan stemmen. Dan is zo'n locatie natuurlijk perfect", vertelt organisator Loïs Mewe.

Namens het Honours-college van Windesheim, evenementenorganisatie Buro Ruis en Het Vliegende Paard heeft ze er letterlijk een heel feest omheen georganiseerd. "We doen een pubquiz, we maken filmpjes en posters. En met name via sociale media wordt dat aardig veel gedeeld."

Last-minute

De eer was aan burgemeester Henk Jan Meijer om - met een biertje in de hand - de allereerste stem uit te brengen. Daarna is het de beurt aan de kroeggangers. "Het was last-minute nog wel lastig om een keuze te maken", vertelt een stemmer. "Ik discussieerde erover met mijn vrienden en uiteindelijk kwam daar toch een andere partij uit dan uit de stemwijzer."

Bang dat feestende bezoekers met pennen gaan gooien of het stemhokje omver duwen, is Loïs Mewe overigens niet: "Ik denk dat dat niet zal gebeuren. Misschien dat je met wat alcohol op eerlijker bent, maar voor de rest hebben we het allemaal goed geregeld."