Opnieuw naar de stembus: vandaag stemmen we voor het Europees Parlement

Terwijl we in Overijssel nog wachten op de uitwerking van de Provinciale Statenverkiezingen met de vorming van een definitief college, mogen we vandaag alweer naar de stembus. Vanaf 07.30 uur zijn de meeste stembureaus in onze provincie geopend voor de Europese Parlementsverkiezingen.

Studentencafé Het Vliegende Paard in Zwolle had vannacht de primeur: daar werd de allereerste stem van heel Europa uitgebracht, door burgemeester Henk Jan Meijer. Ook op het treinstation in de provinciehoofdstad kon vanochtend al eerder gestemd worden.

Vroeg opgestaan

"Tegen de negentig ingevulde formulieren liggen er nu al", zegt één van de controleurs op het station. "Dus ik ben niet ontevreden. Al houd ik het niet van elke verkiezing bij, hoor."

Eén van de stemmers op het station is speciaal vroeg opgestaan voor het stemmen. "Ik dacht: wie weet is het druk, dus daarom ben ik een halfuurtje eerder gegaan."

Overijsselse kandidaten

Wie op een Overijsselse kandidaat wil stemmen, moet goed zoeken. Van de 308 kandidaten op de lijsten, komen er slechts negen uit Overijssel. Daarvan is de Hengeveldse Annie Schreijer-Pierik het bekendst. Last-minute kennismaken met de Overijsselse kandidaten? Dat kan hier.



De verkiezingen beslaan in totaal vier dagen. Veel Europese landen stemmen traditioneel op zondag. In Nederland is stemmen in het weekend niet toegestaan, daarom gaan wij vandaag al naar de stembus. De uitslagen worden pas zondagavond laat bekend, als elk land heeft gestemd. In totaal bestaat het Europees Parlement uit 751 leden. Daarvan zijn 26 zetels voor Nederland.