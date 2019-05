Misdaadjournalist: 'Kwartetmoord is gepleegd door Mexicaans doodseskader'

Korterink zegt te hebben gesproken met een Rus, die alle achtergronden over het spraakmakende misdrijf exact uit de doeken heeft gedaan. Daarbij zou het draaien om een Mexicaanse tweelingbroer en -zus. De broer wilde in maart vorig jaar in Nederland een grote partij verdovende middelen aan de man brengen, maar werd daarbij vermoord. Zijn lijk werd in stukken gesneden en op diverse plekken gedumpt.

De man was in Nederland samen met het dochtertje van zijn tweelingzus. Die tweelingzus kwam daarop samen met twee handlangers naar Nederland om haar dochtertje en tweelingbroer te wreken.

Kwade genius

Daarbij zouden ze zijn uitgekomen bij de Hengelose autohandelaar, die de week voor de viervoudige moord werd afgeperst. Deze Hengelose autohandelaar zou vervolgens de laatste eigenaar van de Enschedese growshop hebben aangewezen als de kwade genius achter de moord op de tweelingbroer en het dochtertje.

Turkse maffia

Die growshophouder zou - aldus Misdaadjournalist.nl - schulden hebben bij de Turkse maffia en bij de oudste zoon van het Servische gezin, die door justitie verantwoordelijk wordt gehouden voor de 'kwartetmoord' - wapens hebben geregeld. Wapens waarmee hij uiteindelijk zelf werd omgebracht. Dat zou zijn gedaan door de tweelingzus en twee Mexicaanse handlangers. De zus zit volgens Misdaadjournalist.nl momenteel in Venezuela achter de tralies.

'Te zot voor woorden'

Een nabestaande van de growshophouder noemt het verhaal te zot voor woorden: "Tuan was fel tegen geweld. Sterker, als hij aan de pokertafel stond en er kregen twee mensen ruzie liep hij meteen weg. Daar had hij gewoon geen zin in. En dan maakte het hem niet uit of hij op dat moment winst of verlies had."

Reactie justitie

Politie en justitie hebben in een reactie laten weten dat ze geen bevestiging hebben kunnen vinden omtrent de informatie die Misdaadjournalist.nl meldt. "We hebben deze informatie via de journalist vernomen en onderzocht. De eerste onderzoeksresultaten hebben geen bevestiging opgeleverd van specifieke elementen in deze informatie. Enkele onderdelen worden door de politie weersproken."

'Te weinig bewijs'

Misdaadverslaggever Korterink liet woensdag al tegenover RTV Oost weten dat hij overtuigd is van zijn bronnen: "En ik ben er zeker van dat justitie op dit moment te weinig in handen heeft om de drie mannen, die nu vastzitten, veroordeeld te krijgen."