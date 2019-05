Studenten journalistiek uit Zwolle maken 36 uur lang radio voor goede doel

"We doen het voor het doel 'ervaringsmaatjes', legt Thijs Hoek uit. "Jonge mantelzorgers die moeilijke dingen hebben meegemaakt worden dan gekoppeld aan een maatje die ze ondersteunt."

Zelf bepalen

En een studentencafé is dan natuurlijk de ideale setting, want naast de gezelligheid en vriendschap van journalisten in spé doen ze ook nog een hoop ervaring op. "Het is onderdeel van De Werkplaats, een concept binnen de opleiding waarbij we totale vrijheid krijgen. We moeten natuurlijk wel voldoen aan een aantal leerdoelen, maar hoe we die bereiken mogen we helemaal zelf bepalen", gaat Thijs verder.

Studenten journalistiek maken 36 uur lang radio (Foto: RTV Oost)

En daarom dus deze radio-uitzending, waarbij iedereen uit de klas de gelegenheid krijgt om te presenteren. "Iedereen mag zelf bepalen hoe die het invult. De een gaat praten over auto's, de ander vindt sport weer belangrijk."

Ondertussen halen de studenten ook nog geld op door klusjes te doen voor bedrijven in de buurt.

De uitzending duurt nog tot middernacht en is te volgen via de site van De Werkplaats.