Twee amateurgezelschappen voeren samen grote productie op in Zwolle

Podiumkans Theater en het Hanze Orkest komen aanstaande zaterdag samen op het grote podium van Theater de Spiegel in Zwolle. Ze voeren een eigentijdse versie op van de Vierde symfonie van Oostenrijkse componist Gustav Mahler, genaamd 'Hemelse Vreugde'. Een bijzondere voorstelling, die maar één keer te zien is.

Het muziekstuk van Mahler, dat bestaat uit vier delen, wordt door toneelscènes onderbroken. "Normaal speelt een orkest het stuk onafgebroken, dus dit is een hele andere uitvoering", zegt Carlijn Hartlief, producent van het stuk.

De voorstelling is een vertaling van Mahlers leven, in beeld gebracht door dagelijkse, herkenbare dingen. "Een ruzie aan de keukentafel of gedoe om een erfenis, bijvoorbeeld. Mahler worstelde in zijn leven ook met de liefde en de dood en liet zich daardoor inspireren bij het schrijven van muziek." Hartlief hoopt vooral dat het stuk mensen gaat raken. "En dat de symfonie van Mahler nog meer tot leven komt voor het publiek."

Waardevol proces

Hartlief benadrukt de grote ontwikkeling die alle orkestleden en toneelspelers hebben doorgemaakt. "Ik werk veel met professionele organisaties en je merkt gewoon dat dat een hele andere manier van werken is. Deze gezelschappen doen dit echt vanuit hun passie en gevoel. Dat is heel bijzonder, ze hebben een ontzettende drive."

Generale

Het was een flinke uitdaging om beide gezelschappen samen te brengen op het podium. "Het is een grote productie met een zestigkoppig orkest en een toneelgezelschap van vijftien mensen." Gisteren was de generale repetitie en toen vielen alle puzzelstukjes toch op hun plek. "We zijn nu nog alles aan het finetunen en zaterdag repeteren we nog de hele dag in de Spiegel. Maar we zijn er klaar voor en we hebben er heel veel zin in."

Muziektheatervoorstelling 'Hemelse Vreugde' is aanstaande zaterdag om 20.00 uur te zien in Theater de Spiegel in Zwolle. Klik hier voor meer informatie.