Ondernemingsraad Soweco over mogelijke einde: "Klap in ons gezicht"

De ondernemingsraad begrijpt niet dat ze het nieuws via de media heeft moeten vernemen. "Wij zijn daarna met het personeel wel bijgepraat, maar blijven met heel veel vragen zitten", zegt Miriam van Doesschot, woordvoerder van de or.

Wel was het bekend dat de gemeentes, samen met de organisatie, zouden gaan kijken naar het eigenaarschap van Soweco na 2021. "Maar dit hebben wij niet zien aankomen. Wij hebben afspraken met de gemeenten dat wij de kans krijgen om ons als organisatie te ontwikkelen tot 2021. Daar hoort dit niet in thuis", zegt Van Doesschot.

Tekort

Redenen voor de plotselinge koerswijziging zijn volgens wethouder Martha van Abbema (gemeente Twenterand) de tekorten die de gemeentes oplopen in het sociaal domein. "Bijna alle gemeenten komen miljoenen tekort en dat betekent dat we heel goed moeten kijken waar we het geld aan uit moeten geven. En dat we ook kijken of dingen beter en efficiënter kunnen", zegt Abbema die ook vice-voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Soweco is.

De Raad van Commissarissen is onaangenaam verrast. Maar hoe kan het dat ze niet vooraf geïnformeerd is? "Dat moet u ergens anders vragen", zegt commissaris Anneke Beukers. Zij doelt hiermee op het Dagelijks Bestuur die gevormd worden door de wethouders van de zes gemeenten (Almelo, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Wierden, Twenterand en Tubbergen).

Acties

De RvC was liever eerder betrokken geweest bij de plannen van het Dagelijks Bestuur. "Nu ligt er een onderzoeksvraag bij een bureau, maar daar hebben wij geen invloed meer op. Onze taak is het om de continuïteit van het bedrijf en het personeel te bewaken, en dat gaan we doen", zegt commissaris Beukers.

"Als or bereiden wij ons voor op acties. Dit laten wij niet gebeuren", zegt Van Doesschot.