Jeugd Heino jaagt op plaatjes lokale voetbalhelden: “Ben er eigenlijk de hele dag mee bezig”

Een speciaal album met daarin alle spelers, speelsters en teams van VV Heino moet door de fanatieke verzamelaars natuurlijk zo snel mogelijk gevuld worden.

De fanatieke verzamelaars (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

'Het liefst zo lang mogelijk'

Voor de deur van de supermarkt waar de plaatjes uitgegeven worden staan jongeren te wachten op mensen die net boodschappen hebben gedaan.

"Ik ben er eigenlijk de hele dag mee bezig", vertelt een van de jongens voor de deur. "Het liefst zo lang mogelijk."

'Je kunt je eigen team sparen'

Wat de plaatjes-actie met voetballers van VV Heino zo leuk maakt? "Omdat het je eigen club is", vertelt een andere verzamelaar. "Je kunt je eigen team sparen."

VV Heino is, naar eigen zeggen dan, de eerste amateurclub uit het land die een eigen voetbalplaatjesactie organiseerde. Dat is nu tien jaar geleden. Toen was de actie al een succes, maar deze tweede keer lijkt het succes nog groter.



'Niet verwacht, maar wel gehoopt natuurlijk'

"Er komen zelfs jongens naar de supermarkt om klanten plaatjes afhandig te maken. Dat had ik niet verwacht, maar wel gehoopt natuurlijk", vertelt Maarten Metz.

Metz bedacht tien jaar terug de plaatjesactie met lokale sporthelden en zit ook nu weer in de organisatie. Hij kan de populariteit van de actie ook wel verklaren. "De jongens op de foto's ken je. Uit je eigen straat, uit je eigen team... Dat is veel leuker dan plaatjes sparen van spelers die je nooit in het echt zult zien."

Supermarkteigenaar Kim van de Worp staat zelf ook in het boek (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)



'Je bereikt er wel wat mee'

Overigens blijkt de rage niet alleen uit de jeugd voor de uitgang van de supermarkt. Supermarkteigenaar Kim van de Worp zit het ook in de cijfers terug: "Er komen zo'n 1000 tot 2000 mensen extra per week naar de winkel", vertelt hij.

Of de actie dan ook nog eens lucratief voor hem is? "Ik denk niet dat we het allemaal terugkrijgen, het is geen goedkope actie. Maar je bereikt er wel wat mee."