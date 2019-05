Weerribben-Wieden is hét kanoparadijs van Noordwest-Europa

Voor een kanozwerftrektocht hoef je niet naar een exotisch buitenland, dat kan ook prima in onze eigen Weerribben-Wieden. Maar in Nederland, en laat staan in Europa, is dat nog niet zo bekend. In Het Kanoparadijs gaan de ondernemers dat veranderen. Door samen te werken kunnen ze kanoërs nog veel meer bieden dan nu.

Primitief of luxe

Bij een meerdaagse tocht heb je wel een plekje nodig om te slapen. Je kan bijvoorbeeld van het ene naar het andere bed and breakfast peddelen, ofwel Kano en Bed. Gerrit-Jan Eggink is één van de deelnemers aan Kano en Bed: "Na een dag op het water staat er bij ons een zacht bed en lekker maal voor je klaar. Je hoeft alleen maar te genieten van het kanoën, de rest wordt verzorgd".

Het kan ook een stuk stoerder, door een tent en slaapzak mee te nemen en onderweg midden in de natuur te overnachten. Voor Arij van der Kooij van kanoschool Herbie Bird is dat pas écht genieten: "Wij vinden het heerlijk om in ons tentje te liggen en te horen wat de wind, het riet en de bijen ons te vertellen hebben, dat is voor mij het toppunt van comfort".

Duurzaam genieten

De kano is het ultieme vervoermiddel in de natuur. Hij is stil, trekt geen planten kapot, maakt geen golven, en heeft geen uitstoot. Zelfs opladen hoeft niet, het enige wat je nodig hebt is een beetje spierkracht. Kano's zijn daarom overal welkom in het gebied, ook in slootjes waar andere boten niet kunnen of mogen komen.

De ondernemers zijn niet bang dat het gebied nu ineens vol stroomt met kanoërs en de rust verdwijnt. Er is ruimte genoeg, zegt Arij van der Kooij: "Er is hier tienduizend hectare water, daar vind je elkaar niet in terug. Rond de campings of dorpen is het wel iets drukker, maar je gaat een hoekje om en je komt de rest van de dag niemand meer tegen."

"Wat doe jij hier?"

Ook voor Kevin Koning van camping de Kleine Belterwijde is de kano de ultieme manier om door Weerribben-Wieden te trekken: "Reeën springen snel weg als ze een motorboot horen. Met de kano zie je ze soms op 5 meter afstand, dan blijven ze rustig staan kijken met zo'n blik van: "Goh, wat doe jij hier?" Ook de vogels en vlinders zie je veel beter. Dit is echt pure rust".