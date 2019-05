Eis: werkstraf voor moeder die vader ten onrechte van incest beschuldigde

Een Enschedese moeder stond donderdag voor de rechter in Almelo omdat ze haar ex ten onrechte beschuldigde van incest. De officier van justitie eiste een werkstraf van 60 uur en 4 maanden voorwaardelijk tegen de vrouw.

De 57-jarige vrouw zou in 2016 en 2017 meermaals tegenover medewerkers van Jeugdbescherming Overijssel en leerkrachten aangegeven hebben dat haar ex haar kinderen seksueel misbruikt had.

Vechtscheiding

De vader deed meermaals aangifte wegens smaad tegen zijn ex met wie hij in een vechtscheiding verkeerde. Een heftige vechtscheiding over de hoofden van de kinderen die volgens deskundigen klem zaten tussen beide ouders. Ze werden heen en weer geplaatst van moeder naar vader en er werden zelfs mogelijkheden voor een pleeggezin onderzocht. "Een schrijnende situatie voor de kinderen", concludeerde een van de Almelose rechters donderdag. Inmiddels wonen de kinderen alweer een hele tijd bij de vader.



De moeder deed op haar beurt ook aangifte van incest bij de politie. Die weigerde na onderzoek de aangifte in behandeling te nemen. Er zou geen sprake zijn van enige vorm van seksueel misbruik. In hoger beroep werd dat nog eens bevestigd. De vrouw beriep zich tijdens haar rechtszaak consequent op haar zwijgrecht, ze weigerde iets anders te zeggen dan "zwijgrecht".

Meer dan 30 keer voor de rechter

De vader zegt er niet op uit te zijn om de moeder van zijn kinderen achter de tralies te krijgen, hij wil gewoon dat de vrouw ermee stopt om hem zwart te maken. Volgens hem is de impact van de beschuldigingen groot, op hem maar zeker ook op de kinderen. Beide ouders stonden al zo'n 30 tot 40 keer tegenover elkaar bij de civiele rechter waar conflicten over omgang met de kinderen werden uitgevochten.



"De beschuldiging van incest met eigen kinderen heeft enorme impact op een vader" aldus de officier van justitie die smaad bewezen vond. Hij denkt dat de vrouw de geruchten verspreidde om zo de kinderen van hun vader af te schermen.

'Onvoldoende onderzoek'

De advocaat van de moeder vindt het politie-onderzoek naar misbruik onvoldoende. Volgens hem zouden er wel degelijk aanwijzingen zijn gevonden van grensoverschrijdend gedrag maar werd dat niet opgepakt. Hij wil dat de moeder wordt vrijgesproken omdat er een kern van waarheid in haar uitingen zit.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.