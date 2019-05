Expeditie Oost: Haakhoepels en slaapboten

Hattem

We beginnen onze tocht in het schilderachtige Hattem. Het stadje is niet alleen ‘fotogeniek’, het ligt ook nog eens in een fraaie omgeving met bos en water op een steenworp afstand. De Kruisstraat in Hattem blijkt versierd met gehaakte hoepels.

Haakhoepels (Foto: Bert Eeftink)

De achttien kleurige cirkels zijn gemaakt door Lisette Potgieter en Roelie Selles, de eigenaren van de haak- en breiwinkel "Twee Steekjes Los". Lisette Potgieter: "we willen op deze manier de kunstmarkt onder de aandacht brengen die komend weekend in Hattem gehouden wordt". Hoe lang het haakwerk kan blijven hangen, is niet bekend.

Lisette Potgieter (Foto: Bert Eeftink)

Slaapboot

In de passantenhaven van Hattem zien we een paar drijvende paradijsjes. Het zijn woonboten, die door de havenmeester verhuurd worden en waar je daadwerkelijk mee kunt varen. Havenmeester (ze spreekt zelf liever van 'havenjuf') Marie-Sophie Jorna: "We zien dat het aantal passanten in de haven steeds minder wordt. Dus hebben we dit verzonnen. Je hebt de luxe van een hotel waar je ook nog mee kunt varen, al dan niet met schipper".

Slaapboot in Hattem (Foto: Bert Eeftink)

Oase

Van Hattem rijden we via de dijk naar Zalk; een prachtige route. Zalk blijkt een oase van rust. Vrijwel nergens zie je mensen en auto's rijden er amper. We maken een rondje om de Sint Nicolaaskerk en begeven ons vervolgens naar het voetveer. Daar worden we overgezet door schipper Jan en zijn bemanning. "We varen vanaf april tot oktober", zegt hij. Of het druk is? "Nou, we hebben net zestig studenten met fietsen vervoerd; dat was wel even hectisch".

Bemanning voetveer Zalk (Foto: Bert Eeftink)