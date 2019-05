Alberto Stegeman uit Vroomshoop vervolgd voor plaatsen nepbom

Journalist Alberto Stegeman wordt vervolgd omdat hij in het SBS-programma Undercover in Nederland een nepbom heeft geplaatst op een kazerne in Oldebroek. Volgens het OM is hij daarmee een grens over gegaan en kan hij zich in dit geval niet beroepen op het belang van openbaarmaking.

Stegeman drong in augustus vorig jaar de kazerne binnen. Nadat hij zonder zichtbare toegangspas op het terrein had rondgelopen, liet hij een koffer met een nepbom achter in de eetzaal. De journalist wilde met zijn actie laten zien dat de beveiliging bij legerbases tekortschiet, schrijft NOS.

Maatschappelijk belang

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Stegeman zich met zijn actie schuldig gemaakt aan twee strafbare feiten: het betreden van de kazerne zonder toestemming en het achterlaten van de nepbom.

Het OM wil de journalist niet vervolgen voor het binnendringen van de legerplaats. "Dit strafbare feit is in dit geval te rechtvaardigen, gezien het maatschappelijk belang dat gediend is met het aantonen dat de toegang tot deze legerplaats hiaten vertoont", staat in een verklaring.

Maar met het achterlaten van de koffer met de nepbom is Stegeman te ver gegaan, vindt het OM. Dat diende volgens justitie geen te rechtvaardigen maatschappelijk belang en daarom moet de programmamaker zich voor de rechter verantwoorden.

Wakker schudden

Stegeman erkent dat de actie ver ging, maar vindt dat het nodig was om Defensie en de overheid wakker te schudden over de slechte beveiliging. "De nepbom had ook een echte kunnen zijn. De reportage laat zien dat de persoon die de bom plaatst niet wordt tegengehouden en ze een week later nog niet weten wie dit heeft gedaan", zegt hij.

Het is nog onduidelijk wanneer Stegeman moet voorkomen bij de rechter. Hij zegt dat hij de zaak met veel vertrouwen tegemoetziet.