Werkstraf geëist voor dodelijke aanrijding bij oprit A1 Enter

Tegen een 22-jarige vrouw uit Rijssen is een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van één jaar geëist. De Rijssense veroorzaakte in oktober 2017 een dodelijke aanrijding toen ze bij Enter van de N347 de oprit van de A1 op reed.

De vrouw zag een motorrijder die uit de richting van Goor kwam, over het hoofd. Het slachtoffer, een 50-jarige in Goor wonende Engelsman, kon een botsing niet voorkomen. Hij boorde zich zonder te remmen in de zijkant van de auto van de Rijssense en vloog door de lucht. De harde klap waarmee hij op het wegdek belandde werd hem fataal, hij was op slag dood.

Extra rijlessen

De Rijssense weet niet waarom ze de motorrijder niet zag, volgens de vrouw keek ze nog wel vlak voor het oversteken in zijn richting maar zag ze hem niet. Ze zegt erg te worstelen met de gevolgen, nam extra rijlessen en ging in behandeling voor haar trauma.

Samen met haar familie stuurde ze een krans naar Engeland voor de begrafenis. Ook zat ze met de moeder van het slachtoffer aan tafel, voor een emotioneel en moeilijk gesprek.

'Alleen verliezers'

"In deze zaak zijn alleen maar verliezers", aldus de officier van justitie. Hij vindt wel dat het de Rijssense is aan te rekenen. De verkeerslichten op de kruising werkten niet en de vrouw had beter moeten opletten. "Ik zou in die situatie gestopt zijn om goed te kijken of er niets aankwam", zei de officier die niet uitsluit dat de Rijssense gehaast was om op tijd op haar werk te komen.



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.